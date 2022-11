Einen ähnlichen Vorschlag hatte kürzlich auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gemacht. In ihrem Jahresgutachten hatten die sogenannten Wirtschaftsweisen erklärt, es könne eine »Teilfinanzierung« der staatlichen Entlastungsmaßnahmen in der Energiekrise »durch eine zeitlich streng befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder die Einführung eines Energie-Solidaritätszuschlags für Besserverdienende in Betracht gezogen werden«.