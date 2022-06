Die AfD als ein vorübergehendes historisches Phänomen – formulierte es typischerweise der Bayerische Rundfunk in einem Bericht über die Dokumentation »Volksvertreter« von Andreas Wilcke. Über diesen Film muss auch noch mal geredet werden, weil er viel erklärt über die Wechselwirkung zwischen AfD, Medien und den Osten. Wilcke hat vier Abgeordnete seit dem Einzug in den Bundestag mehrere Jahre immer wieder begleitet. Anders als in der oft moralisierenden Berichterstattung über die AfD – die womöglich in einer Art Trotzreaktion zum Wahlerfolg im Osten beitrug – wählt der Ost-Berliner Wilcke einen beobachtenden Ansatz. Er verzichtet auf Einordnungen oder Kommentare der teils rassistischen Äußerungen und lässt die Protagonisten in ihrer Eitelkeit und Inkompetenz und ihrem Hass sich selbst entlarven. Der Film ist gerade in den Kinos gelaufen, viele Zuschauer hatte er wohl nicht und es gibt auch noch keinen Sendeplatz im Fernsehen – womöglich, weil auch die Fernsehredakteure die AfD als historisches Phänomen abgeheftet haben.