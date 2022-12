100 Milliarden Euro Sondervermögen hat die Bundesregierung in die Bundeswehr gesteckt. Einem Bericht zufolge wird das Zwei-Prozent-Ziel der Nato sowohl 2023 als auch von 2026 an trotzdem verfehlt werden. Das Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden, rücke »in weite Ferne und auch kurzfristig nötige Beschaffungen kommen nicht voran«, heißt es in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), wie die »Rheinische Post« (Montagsausgabe) berichtet.