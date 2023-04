Das Bundesverteidigungsministerium beschäftigt derzeit rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Dienstsitzen in Berlin und Bonn. Neben zehn verschiedenen Abteilungen mit jeweils Dutzenden Unterabteilungen und -referaten gibt es in der Leitungsebene zusätzlich mehrere Stäbe.

Die »Bild «-Zeitung hatte am Mittwoch berichtet, dass Pistorius rund 160 der knapp 370 Stellen im Leitungsbereich seines Ministeriums streichen will. Dem Bericht zufolge werden etwa der Stab »Organisation und Revision« sowie der Stab »Strategische Steuerung Rüstung« aus der Leitung herausgelöst. In seinem Schreiben an alle Bundeswehrangehörigen äußerte sich Pistorius nicht zu den Berichten.