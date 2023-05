Seit 19. Januar ist der SPD-Politiker Boris Pistorius Verteidigungsminister (mehr über ihn lesen Sie in der aktuellen SPIEGEL-Titelgeschichte ). Er folgte auf Christine Lambrecht, die nach zahlreichen Pannen zurückgetreten war.

Die Einstellungen ohne Ausschreibung fallen in der Masse in die kurze Amtszeit Lambrechts. Die Ministerin hatte so nicht nur ihre Wegbegleiterin Margaretha Sudhof als Staatssekretärin mit in den Bendlerblock geholt, sondern auch mehrere wichtige Beamtenposten im Haus mit SPD-Parteifreunden besetzt. Für ihren früheren Sprecher aus dem Justizressort wurde sogar ein neuer Organisationsbereich geschaffen.