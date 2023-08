In der Forsa-Erhebung hielten nur noch 27 Prozent der Befragten den Staat für fähig, seine Aufgaben etwa in der Bildungs-, Flüchtlings- oder Klimapolitik zu erfüllen. Das waren zwei Prozentpunkte weniger als im vergangenen Jahr. 69 Prozent sahen ihn als überfordert an – vor einem Jahr waren es noch 66 Prozent. Damit sei das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates »auf einen neuen Tiefpunkt gesunken«, erklärte dbb-Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach. Das sei »alarmierend«.