Die Virendichte im Bierdunst wäre mir egal. Mich quält die Frage, ob man in Zeiten wie diesen feiern darf. Wie soll man sich am Prosit der Gemütlichkeit, an der frohen Botschaft der Lebkuchenherzen oder an einer Fahrt in der Geisterbahn erfreuen, wenn anderswo der Horror eines Völkermords Realität ist? In anderen Städten dieses Landes kann man sein Gewissen vielleicht mit dem Argument beruhigen, dass während der Kriege in Syrien, Jugoslawien, Irak oder Afrika auch keine Kirmesbuden geschlossen oder Autoscooter abgebaut wurden.