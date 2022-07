Kaum jemand in der Öffentlichkeit ruft nach Entlastungspaketen. Auch die Erwartung, dass der Staat die Preissteigerungen komplett ausgleicht, trifft man kaum an. Und das, obwohl die Inflation in Großbritannien mit 9,4 Prozent wesentlich höher als in Deutschland ist. Die Energiepreise sind trotz einer bestehenden Bremse (»price cap« ) bereits im April um 54 Prozent gestiegen, und es wird erwartet, dass sie im Oktober weiter explodieren.

Trotzdem hört man viel weniger Klagen. Und es gibt auch keinen Run auf Heizlüfter wie offenbar in Deutschland im Hochsommer. Es scheint, als ob die Briten geübter im Verzicht sind, eher weniger vom Staat erwarten und einen anderen Verantwortungsbegriff haben. Es ist nicht so, dass es bisher keine Entlastungszahlungen auf der Insel gegeben hätte, sie wurden noch vom ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak beschlossen, aber sie waren wesentlich differenzierter und richteten sich vor allem an Haushalte mit geringem Einkommen und an Rentner. Lediglich ein pauschales Energiegeld von 400 Pfund (476 Euro) fließt an alle Haushalte. Es zeigt sich inzwischen aber schon, dass es nicht ausreichen wird, um die enormen Steigerungen auszugleichen. Das hat auch ein Ausschuss des Unterhauses festgestellt. Als wichtigste Maßnahme schlagen die Abgeordneten eine Einführung eines dauerhaft verbilligten Energiepreises für die Ärmsten vor.