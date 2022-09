Ein paar Beispiele: 2009 wurde der Anbau von gentechnisch verändertem Mais verboten, zwei Jahre später kam das Aus für die Stärkekartoffel Amflora. Viele deutsche Politiker sind stolz darauf, die Forschung an gentechnisch verändertem Saatgut so stark eingeschränkt zu haben, dass zahlreiche Forschungseinrichtungen geschlossen werden mussten. Und das, obwohl über 100 Nobelpreisträger schon vor Jahren in einem offenen Brief gentechnische Methoden als einen immens wichtigen Beitrag in der Entwicklung neuer Nutzpflanzen-Sorten sahen, die besser mit Hitze, Trockenheit und salzhaltigem Wasser klarkommen. Das Klima wandelt sich so rasant, dass klassische Zuchtverfahren nicht mehr mitkommen. Deshalb Gentechnik.