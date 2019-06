Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat Zweifel, ob die Große Koalition in Berlin bis zum Jahresende bestehen bleibt. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende sagte am Dienstagabend dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH am Rande des Hessenfestes in Berlin: "Ende des Jahres halte ich für möglich. Aber ich würde das im Moment mal 50:50 sehen."

Bouffier erklärte, nach dem geplanten SPD-Parteitag im September könne man genauer sagen, ob die Koalition zum Jahresende Geschichte sei oder sich noch einmal aufraffe. "Ich hab Zweifel, ob die Sozialdemokratie noch mal die Kraft aufbringt."

Positiver schätzt Daniel Günther (CDU) die Lage ein: Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein warb für einen Fortbestand der GroKo. Er habe sich zwar immer eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen auf Bundesebene gewünscht, sagte Günther im RTL-"Nachtjournal". Doch Politik sei kein "Wünsch-Dir-was": "Es ist müßig, über was anderes in dieser Wahlperiode zu sprechen. Von daher wünsche ich mir ausdrücklich, dass die Koalitionspartner beieinander bleiben und die Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl nutzen, um das umzusetzen, was im Koalitionsvertrag steht."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erteilte derweil Spekulationen über ein Jamaika-Bündnis eine Absage. Falls die GroKo scheitere, müssten Neuwahlen abgehalten werden, sagte sie im ZDF-"heute journal". Ein Bündnis mit der FDP sei ohne Neuwahlen nicht denkbar: Die Liberalen präsentierten sich inzwischen als "die größten Klimaschutzgegner, die man sich vorstellen kann". Daher sei das Votum der Wähler nötig, "da kann man nicht sagen, da switcht man mal einfach um".

Mehr zum Thema GroKo nach Nahles' Rücktritt Sie regieren noch

Der frühere SPD-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück äußerte sich in der ZDF-Show von Markus Lanz über den aktuellen Zustand seiner Partei: "Die Lage der SPD ist unzweifelhaft sehr existenziell", sagte Steinbrück. "Und sie hat offenbar ihre politische Mission im 21. Jahrhundert verloren."

Die SPD habe es mit einem völlig verändertem Wahlverhalten und sehr unterschiedliche fragmentierten Milieus zu tun - und habe darauf keine Antwort. Das tue weh in einem Jahr, in dem er seit 50 Jahren der SPD angehöre.

Die Partei - und damit auch die Große Koalition - befindet sich nach dem Rücktritt von Partei- und -Fraktionschefin Andrea Nahles in einer schweren Krise. Auf die Frage, wer die SPD künftig führen solle, antwortete Steinbrück nicht. Er würde aber all jene unterstützen, die sagen, die oder der nächste Vorsitzende sollte in einem Mitgliederentscheid bestimmt werden.

Video: Trio soll SPD kommissarisch führen

Video FILIP SINGER/EPA-EFE/REX

Steinbrück sagte auch, er würde sich freuen, wenn SPD-Familienministerin Franziska Giffey eine größere Verantwortung bekäme. Sie sei eine "überraschend positiv Erscheinung" im Kabinett. Er wisse aber zugleich um die Prüfung ihrer Doktorarbeit auf Plagiatsverdacht.

Der 72 Jahre alte Steinbrück war von 2005 bis 2009 Finanzminister. Bei der Bundestagswahl 2013 unterlag er Angela Merkel. 2016 schied er aus dem Bundestag aus und heuerte als Vorstandsberater bei der Bank ING-Diba an.

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.