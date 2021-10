Koalitionsverhandlungen FDP-Generalsekretär warnt in Steuerdebatte vor Rückfall in »Wahlkampfmodus«

SPD, Grüne und Liberale steigen an diesem Mittwoch in die Detailverhandlungen über eine Ampelkoalition ein. FDP-Generalsekretär Wissing hat vor dem Treffen der Arbeitsgruppen ein Signal an die möglichen Partner geschickt.