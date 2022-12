Tatsächlich hält der Koalitionsvertrag auf Seite 11 fest, dass »besonders bedeutsame Infrastrukturmaßnahmen (...) beschleunigt auf den Weg« gebracht werden sollen. Darunter verstehen die Koalitionäre »Bahnstrecken, Stromtrassen und Ingenieursbauwerke (z.B. kritische Brücken)«. An anderer Stelle hält der Koalitionsvertrag fest, dass »erheblich mehr in die Schiene als in die Straße« investiert werden solle. Bei den Bundesfernstraßen wolle man einen »stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung« legen.