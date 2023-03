Mehr noch: »Insbesondere begrüßen wir, dass der von Deutschland eingebrachte Erwägungsgrund 9a im endgültigen Text unverändert beibehalten wurde«, steht in der Weisung, wobei der brisante Erwägungsgrund 9a genau das ist, was Wissing so am Herzen liegt: dass klimaneutral hergestellte, sogenannte E-Fuels von der EU auch weiterhin als eine Option für den Einsatz in Verbrennerautos nach 2035 erwogen werden.

Ist Wissings Widerstand also reiner Popanz?

Vier Bedingungen werden laut dem Dokument an die Zustimmung Deutschlands geknüpft. Einer lautet, dass die EU-Kommission das »Potential von CO2-neutralen Kraftstoffen zur Erreichung einer klimaneutralen Mobilität untersuchen« solle. Demnach geht es der Bundesregierung gar nicht darum, E-Fuels ab 2035 auf jeden Fall zu ermöglichen – sondern erst einmal darum, die Möglichkeiten für deren Einsatz auszuloten.