Schon lange warnen Experten vor dem klimaschädlichen Energieverbrauch durch Computer – doch alle Appelle blieben bislang fruchtlos: Noch immer werden unzählige Stunden Serien im Netz gestreamt, werden Kryptowährungen mit hohem Rechenaufwand geschürft, werden Milliarden von Datensätzen in Rechenzentren gewälzt und mobile Anwendungen in 5G-Geschwindigkeit in alle Winde verteilt.