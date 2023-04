Absolute Wahlfreiheit also, liberaler kann ein Vorschlag gar nicht sein. Was Wissing vielleicht noch gar nicht ahnte, als er seine großen Worte in die Mikrofone sprach: Sein Vorstoß wird unser Geschäfts- und Privatleben revolutionieren. Jeder Tiefkühlpizzaschachtel könnte künftig ein Gutschein für eine einzelne Möhre beiliegen, als Einladung zur gesunden Ernährung. Wer einen Internetanschluss bestellt, könnte dazu noch Umschläge, Marken und Büttenpapier erhalten – und schreibt demnächst womöglich mal wieder einen lieben Brief. Und auf dem Standesamt werden bei der Eheschließung quasi ganz selbstverständlich Gutscheine für Seitensprungportale an die Frischvermählten ausgegeben. Ein solches Vorgehen könnte einladen, mit verschiedenen Verkehrsträgern unterwegs zu sein. Das ist die Zukunft!