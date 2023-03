Fehlende Abstellmöglichkeiten Wissing will neue Fahrradparkhäuser mit 110 Millionen Euro fördern

Weil es an Bahnhöfen oft an geeigneten Fahrradparkplätzen mangelt, steigen womöglich nicht mehr Menschen auf den Nahverkehr um. Verkehrsminister Volker Wissing stellt nun finanzielle Hilfe in Aussicht.