Die USA und Deutschland hingegen zählten bislang zu den Bedenkenträgern. Washington und Berlin tun sich schwer mit einer Zusage, die über jene von Bukarest im Jahr 2008 hinausginge: Damals stellte die Nato der Ukraine einen Beitritt in Aussicht – irgendwann. Und sie erklärte den MAP zur Voraussetzung. So sollte Kiew zunächst die damals weit verbreitete Korruption im Land in den Griff bekommen, ehe an einen Nato-Beitritt zu denken wäre.

Doch inzwischen deutet sich innerhalb der Bundesregierung nach SPIEGEL-Informationen ein Kursschwenk an. Dem Vernehmen nach ist Berlin bereit, auf den MAP im Abschlusskommuniqué zu verzichten. Stattdessen könnte in der Erklärung aufgezählt werden, wo die Anbindung der Ukraine an die Nato bereits Wirklichkeit ist – etwa bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten und bei der Bereitstellung von westlichem Militärgerät. Dies könnte mit weiteren Sicherheitszusagen einhergehen – militärischer, aber auch wirtschaftlicher Art.

Erst am Montag sicherte Kanzler Olaf Scholz (SPD) dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat die »fortwährende und unverbrüchliche Solidarität« Deutschlands zu.

... aber keine Abkürzung

Dem Vernehmen nach machen sich besonders die Grünen in der Regierung für den MAP-Verzicht auf dem Weg zur Nato-Mitgliedschaft stark. Die SPD-Seite will den Beitrittsprozess jedoch weiter an Reformen knüpfen. Eine Abkürzung solle es nicht geben.

Dass Berlin nicht mehr an dem Instrument »Aktionsplan zur Mitgliedschaft« festhält, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass auch in der US-Regierung der Rückhalt dafür schwindet. Im Bündnis hat sich der Eindruck breitgemacht, dass es seltsam aussähe, wenn man gegenüber der überfallenen Ukraine streng und formalistisch aufträte.

Auch Kiew fordert keinen sofortigen Nato-Beitritt, die Regierung dort betreibt bereits Erwartungsmanagement. Dass ein Beitritt während des Krieges stattfinden würde, erwarte in der Ukraine niemand, sagte Außenminister Dmytro Kuleba kürzlich. »Aber nach dem Krieg wäre es selbstmörderisch für Europa, die Ukraine nicht als NATO-Mitglied zu akzeptieren«, mahnte er in einem Interview von »Bild«, »Welt« und »Politico«.

Ob die wahrscheinlich vage gehaltenen Zusagen der Nato Kiew zufriedenstellen, wird sich in der nächsten Woche zeigen. Ein offener Dissens zwischen dem Bündnis und der ukrainischen Führung soll auf jeden Fall vermieden werden, da dieser nur einem nützen würde: Wladimir Putin.