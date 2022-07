Der Petersberger Klimadialog findet am Montag und Dienstag in Berlin statt. Das Treffen wird gemeinsam von Ägypten und Deutschland ausgerichtet und soll auch der Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz im November in Ägypten dienen. Am Montag sollen dort unter anderem Scholz, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sowie der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi auftreten.

Flasbarth räumt Versäumnisse ein

Bei dem Treffen soll auch der Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Teilen der Welt eine Rolle spielen. Das Thema »Schäden und Verluste« werde auf diesen Konferenzen sehr emotional diskutiert, sagte der Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium, Jochen Flasbarth (SPD), der »Rheinischen Post«.