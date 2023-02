»Die Rufe sind immer nur nach Waffen, Waffen, Waffen. Ich höre nichts nach Verhandlungen, auch nicht von der Ukraine.«

»Militärische Verteidigung ist Selbstzerstörung.«

»In einem Atomkrieg würden wir hier in Deutschland die Arschkarte haben.«

»Und deswegen würde ich mir die Schleswig-Holsteinische Lösung wünschen. Aber wir haben zum Beispiel auch die schottische Lösung hier erwähnt.«

Am Fliegerhorst Schleswig, zwischen Flensburg und Kiel: Eine kleine Gruppe Friedensbewegter versammelt sich vor ausrangierten Kampfjets – und unter noch funktionierenden.

Georg Gerchen, Initiative »Bundeswehr abschaffen«

»Aber da sieht man mal, wie das Militär ist: viel Lärm und heiße Luft.«

Das »Taktische Luftwaffengeschwader 51« ist einer von zwei Tornado-Standorten der Bundeswehr. Seit 2015 kommen die Pazifisten hierher, um Mahnwachen abzuhalten. Heute ist die 68. Die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gegen Kampfdrohnen, gegen Spionage. Und ganz aktuell: gegen Waffen für die Ukraine.

Georg Gerchen, Initiative »Bundeswehr abschaffen«

»Jetzt sind wir bei Schützenpanzern und Leopard-Panzern, die Forderungen sind nach Flugzeugen, weit reichende Raketen, U-Booten, Schiffen.«

Gottfried Müller, Pazifist

»Dass Menschen aus der Ukraine fliehen, das finde ich in Ordnung, würde ich vielleicht sogar auch machen. Aber dann hier im sicheren Deutschland zu fordern, dass Waffen in die Ukraine geschickt werden, wo alles zerstört wird, Menschen umgebracht werden, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.«

Georg Gerchen, Initiative »Bundeswehr abschaffen«

»Es gibt kaum andere Meinungen und wenn es andere Meinungen gibt, so wie wir, dann werden wir schon geschmäht und als naiv oder russlandfreundlich oder wer weiß was dargestellt.«

Ihr einziges Publikum, hier, weit ab vom Schuss: Soldaten und Bedienstete des Bundeswehrstandorts. Man kennt sich schon.

Georg Gerchen, Initiative »Bundeswehr abschaffen«

»Dieser Standort hat ungefähr 1500 Beschäftigte. Da ist heute Nachmittag auch Schichtwechsel. Die kommen hier vorbei …«

... aber sie halten eben auch nicht an.

Dabei hätten die Menschen mit ihrer Mahnwache durchaus Vorschläge, wie sich der Krieg in der Ukraine beenden ließe, ganz ohne Waffen: indem er halt beendet wird, von beiden Seiten.

Birgit Conrad, Friedensaktivistin

»Man hat Verstand und Sprache, und das müsste genügen, um zu verhandeln. Mit genug politischem Willen muss es möglich sein.«

Reporter:

»Sie sagen also alles, was es vorher gab, das Minsker Abkommen, die ganzen Verhandlungsversuche der Staats- und Regierungschefs, die vor der Invasion ja noch zu Putin gefahren sind. Das war alles zu halbherzig?«

Birgit Conrad, Friedensaktivistin

»Zu halbherzig, absolut! Ja. Sonst hätte es ja geklappt. Ganz einfach. Auch von deutscher Seite. Die ganzen Begehungen...«

Reporter:

»Wie fühlt sich das für Sie jetzt an hier, unter so einem Kampfjet zu stehen?«

Birgit Conrad, Friedensaktivistin

»Entsetzlich! Krieg muss so schrecklich sein, so laut und so fürchterlich. Ja, und wir sind noch nicht mal auf dem Schlachtfeld, wir sind hier nur in Jagel.«

Wie sich die Ukraine stattdessen gegen den russischen Angriffskrieg wehren sollte, dafür haben die Schleswig-Holsteiner die eine oder andere Idee aus der eigenen Geschichte. Etwa der deutsch-dänische Krieg 1864, nach dem – 60 Jahre nach der Annexion durch Preußen – die angrenzenden Dänen ihr Land zurückbekamen und sich die beiden Nachbarstaaten gegenseitige Minderheitenrechte garantierten. Auch der Überfall der Nazis 1940 auf Dänemark soll belegen, dass die Ukraine heute gut daran täte, die Waffen fallen zu lassen.

Ralf Cüppers, Mitorganisator der Mahnwache

»Da hat nämlich Dänemark sehr klug entschieden: Wir machen keinen militärischen Widerstand. Unsere Menschen sollen leben!«

Reporter:

»Also, die Ukraine sollte Ihrer Meinung nach eher akzeptieren, von Russland annektiert zu werden, als Widerstand zu leisten?«

Ralf Cüppers, Mitorganisator der Mahnwache

»Nein, die sollen Widerstand leisten, aber mit gewaltfreien Mitteln.«

Ginge es nach ihnen, würden sie die Bundeswehr komplett abschaffen. Die simple Argumentation: Man könne Besatzern einfach signalisieren, dass keine Zusammenarbeit zu erwarten sei. Die Pazifisten sind immerhin konsequent: Sie würden militärische Hilfe auch bei einem Angriff auf Deutschland ablehnen.

Ralf Cüppers, Mitorganisator der Mahnwache

»Weil so einer, der auf eine solche Idee kommt, der gefährdet mein Leben!«

Reporter:

»Aber Ihr Leben würde ja auch gefährdet werden durch eine militärische Invasion.«

Ralf Cüppers, Mitorganisator der Mahnwache

»Das würde ich dann für geringer schätzen, weil ich bin da in der Lage, mit Andersdenkenden mich zu verständigen. Und dann kann es natürlich sein, dass auch dieser gewaltfreie Widerstand, der nicht Zusammenarbeit dazu führt, dass vielleicht der eine oder andere erschossen wird.«

Reporter:

»Das müsste man dann in Kauf nehmen?«

Ralf Cüppers, Mitorganisator der Mahnwache

»Aber das ist besser in Kauf zu nehmen als ein Krieg, der bis heute auf beiden Seiten zu Hunderttausenden von Toten geführt hat!«

Reporter:

»Wenn Sie sagen, man müsste verhandeln, was würden Sie denn den Menschen in der Ukraine sagen, die ja jetzt einfach unter Beschuss stehen und deren Land angegriffen wird?«

Birgit Conrad, Friedensaktivistin

»Ja, das ist schwer zu sagen, ich habe keine Patentlösung für den Moment. Man hätte vorher verhandeln müssen oder anstreben zu verhandeln, statt Krieg zu führen. Anstatt Waffen. Es ist bereits zu spät für diese Situation, aber, dennoch …«

Dennoch lassen Friedensaktivisten von ihren Forderungen nicht ab. Kürzlich haben die Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer das umstrittene »Manifest für Frieden« veröffentlicht, in dem sie ein Ende der Waffenlieferungen fordern. Mehr als 600.000 Menschen haben die Petition schon unterzeichnet.

Gottfried Müller, Pazifist

»Das zeigt, dass in Deutschland eine große Stimmung ist für ›Stopp jetzt mit dem Krieg‹ und ›keine Waffenlieferungen‹. Und ich finde es schade, dass die Medien da nicht in das gleiche Horn tuten, sondern diese Friedensstimmung, die in vielen Teilen der Bevölkerung da ist, überhaupt nicht übernehmen.«

Sieglinde Cüppers, Mitorganisatorin der Mahnwache

»Ich habe es aus rein strategischen Gründen unterschrieben. Ich habe es unterschrieben, weil ich mir gedacht habe: Es ist etwas, wo auch Peter Gauweiler von der CSU es unterschreiben kann.«

Für Samstag rufen die Initiatorinnen in Berlin zu einer sogenannten »Friedenskundgebung« auf, ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Es wird ein anderes Kaliber als die Mahnwache in am Tornado-Stützpunkt in Jagel. Die Argumente dafür, die Ukraine militärisch lieber sich selbst zu überlassen, werden wohl ähnlich klingen.