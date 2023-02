Vorstoß gegen Fachkräftemangel FDP liebäugelt mit Englisch-Pflicht in Behörden

Ganz konkret hatten die Liberalen bereits in Thüringen einen Vorstoß für eine Englisch-Pflicht in Behörden gewagt. Die FDP-Gruppe hatte im Freistaat in einem Antrag ein »Update für den Öffentlichen Dienst« gefordert. Dazu solle Englisch als zusätzliche Verwaltungssprache in Thüringen bis 2030 eingeführt werden. In diesem Zusammenhang sollten in einem ersten Schritt ab dem 1. Januar 2024 unter anderem alle digitalen Verwaltungsdienstleistungen im Freistaat auch in englischer Sprache angeboten werden. Bei der Neueinstellung von Personal beim Land solle vermehrt darauf geachtet werden, dass die Bewerber über Fremdsprachenkenntnisse verfügen.