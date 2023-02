Die SPD erlitt nicht nur an die CDU Verluste. 54.000 Stimmen verloren die Sozialdemokraten an das Lager der Nichtwähler. Nennenswerte Gewinne gab es lediglich im Vergleich zu den Grünen (12.000 Stimmen). Gegenüber der Linken und der FDP fällt der Saldo mit 3000 beziehungsweise 2000 Stimmen knapp positiv aus, an die AfD verlor die SPD 4000 Stimmen.

Auch die Grünen verloren, 31.000 Stimmen gingen ans Nichtwähler-Lager, 14.000 Wählerinnen und Wähler wanderten zur CDU, 12.000 zur SPD, 2000 zur FDP und 1000 zur AfD. Nur gegenüber der Linken ist der Saldo mit 5000 Stimmen positiv.

Die FDP verpasste aufgrund ihrer Verluste in Berlin erneut den Einzug in ein Länderparlament. Sie verlor 29.000 Stimmen an die CDU, und 25.000 Stimmen an die Nichtwähler.