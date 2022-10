In Niedersachsen wird in Zukunft wahrscheinlich ein Bündnis aus SPD und Grünen regieren, die vorerst letzte Große Koalition im Land ist damit abgewählt. Viele ehemalige Wählerinnen und Wähler von SPD und CDU haben bei der Landtagswahl am Sonntag für die politische Konkurrenz gestimmt – oder sind zu Hause geblieben. Das geht aus der Analyse zur Wählerwanderung von Infratest dimap hervor.