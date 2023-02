Statt zu zaubern, telefonierte Pistorius weiter mit den europäischen Partnern, die auch Leopard-2-Panzer in ihren Beständen haben. In den vergangenen Tagen dann zeichnete sich dann aber ein Kompromiss ab. In vertraulichen Gesprächen sagte Schweden zu, sich mit zehn Leopard-2-Panzern an dem Bataillon zu beteiligen, etwas früher noch hatte Portugal drei Systeme angekündigt.