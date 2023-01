CDU und CSU rufen die Regierung auf, »die Genehmigung für die Ausfuhr von Kampfpanzern, vorrangig des Typs Leopard 1, aus Industriebeständen an die Ukraine umgehend zu erteilen«, heißt es in einem Antrag, den die Unionsfraktion am Donnerstag in den Bundestag einbringen will. Das Papier liegt dem SPIEGEL vor.