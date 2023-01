Auch in der Bundestagsfraktion deuten sich neue Akzente an. »Ich begrüße die Ankündigungen der USA und Frankreichs, unter anderem Spähpanzer in die Ukraine liefern zu wollen«, sagte der Außenpolitiker Adis Ahmetovic. »Die Ukraine wird nur aus der Position der Stärke Erfolge erzielen können – auch bei diplomatischen Verhandlungen. Das lehren uns auch die Entwicklungen aus den Kriegen nach dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens Anfang der Neunzigerjahre. Aus diesem Grund werden wir weiterhin unsere ukrainischen Partner mit aller Kraft unterstützen. Sollte es zu Panzerlieferungen aus Deutschland kommen, wird dies in Kooperation und in Absprache mit unseren euro- und transatlantischen Partnern erfolgen.«