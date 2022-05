Indirekte Kritik an Parteiführung

Wagenknecht hatte schon vor der Bundestagswahl in ihrem Buch »Die Selbstgerechten« beklagt, viele »Lifestyle-Linken« hätten die Bodenhaftung verloren und blickten auf jene herab, die ein einfacheres oder traditionelleres Leben führten. Jetzt klingen in dem dreiseitigen Aufruf, den neben Wagenknecht etwa 80 Parteimitglieder unterzeichnet haben, ähnliche Motive an. Allerdings sind die Positionen in dem neuen Text weniger zugespitzt formuliert. Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Aufrufs sind unter anderen Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali, die Abgeordneten Sevim Dağdelen und Andrej Hunko, der Friedensaktivist Willi van Ooyen und die Publizistin Luc Jochimsen. Noch am Dienstag soll eine Website online gehen, auf der Unterstützende den Aufruf digital unterzeichnen können.