Giffeys persönliches Berlin-Debakel Wie ein Kfz-Meister die Regierende Bürgermeisterin bezwang

Franziska Giffey erlitt in Berlin auch eine ganz eigene Niederlage – sie verlor in Neukölln das Direktmandat gegen einen, der noch vor Kurzem chancenlos gegen sie schien. Über einen Bezirk, der nie so links war wie sein Image.