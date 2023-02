Ein »interner Fehler« war der Auslöser dafür, dass auch die wiederholte Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus nicht pannenfrei blieb. Am Dienstag berichtete der SPIEGEL von liegengebliebenen Stimmen in Lichtenberg , nun will der Berliner Bezirk die Wahlbriefe öffentlich auszählen. Schon am Mittwoch soll es so weit sein, teilte das Bezirkswahlamt auf seiner Internetseite mit.