Landtagswahlen Wahlbeteiligung in Sachsen fast verdoppelt

In Sachsen sind bis zum Mittag deutlich mehr Menschen zur Wahl gegangen als bei der Wahl fünf Jahre zuvor. Bis zwölf Uhr gaben nach Angaben der Landeswahlleiterin Carolin Schreck 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2014 waren es zu diesem Zeitpunkt knapp 15 Prozent gewesen.

In den drei größten Städten wuchs die Wahlbeteiligung besonders deutlich: In Dresden hatten bis mittags gut 53 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 waren es um diese Zeit nur knapp 29 Prozent.

Die Stadt Chemnitz teilte auf Twitter mit: Um zwölf Uhr habe die Wahlbeteiligung bereits rund 30 Prozent betragen. Bei der vorangegangenen Landtagswahl seien es zu diesem Zeitpunkt nur 17 Prozent gewesen.

Auch in Leipzig hat sich die Wahlbeteiligung - Stand zwölf Uhr - von knapp 21 Prozent im Jahr 2014 auf rund 42 Prozent verdoppelt.

In Brandenburg will der Landeswahlleiter am Nachmittag einen Überblick über die Wahlbeteiligung geben. Vor fünf Jahren hatte sie am Ende bei unter 48 Prozent gelegen - mehr als die Hälfte der Brandenburger ging damals nicht zur Wahl.

Etwa 2,1 Millionen Wahlberechtigte in Brandenburg und 3,3 Millionen in Sachsen sind aufgerufen, die jeweiligen Landesparlamente für die nächsten fünf Jahre neu zu wählen.

In beiden Bundesländern dürfte es erhebliche Veränderungen bei den Mehrheitsverhältnissen geben. Vor allem CDU und SPD müssen wohl deutliche Verluste hinnehmen, die AfD darf laut Umfragen mit kräftigen Zuwächsen rechnen. Angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten wird den Ost-Wahlen auch eine große bundespolitische Bedeutung zugemessen.

Noch bis zum Abend können die Menschen ihre Stimmen abgeben. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Dann werden auch die ersten Prognosen erwartet.