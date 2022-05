Die CDU verdankt ihren deutlichen Sieg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen in erster Linie ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther. Bei einer klar landespolitisch geprägten Wahl habe der CDU-Erfolg viele Gründe und einen Namen, heißt es in der Analyse auf Basis einer Erhebung unter Wahlberechtigten. 61 Prozent gaben demnach an, wieder Günther als Ministerpräsidenten haben zu wollen.