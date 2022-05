Wahl in Schleswig-Holstein »Es wäre das erste Parlament, in dem die AfD wieder rausfliegt«

Die ersten Hochrechnungen zeigen ein starkes Ergebnis für die CDU und die Grünen im Landtag Schleswig-Holstein. »Die Wählerinnen und Wähler haben heute eine eindeutige Entscheidung getroffen«, sagte Ministerpräsident Daniel Günther bei der CDU-Wahlparty, während er bejubelt wurde. Er sprach von einem enormen Vertrauensbeweis und einem hervorragenden Ergebnis. Er bedankte sich bei Grünen und FDP für die »super Zusammenarbeit«.

»Ein herausragendes Wahlergebnis für die CDU in Schleswig-Holstein« und in ganz Deutschland nannte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag Johann Wadephul die ersten Prognosen zur Wahl in seinem Bundesland. Neben Ministerpräsident Günther dankte Wadephul dem Parteivorsitzenden Friedrich Merz für seinen Einsatz. Man werde mit Grünen und FDP sprechen. Für die CDU sei das Ergebnis »ein politischer Booster«. Die SPD liegt nach ersten Hochrechnungen allerdings hinter den Grünen: »Von einem Kanzlerbonus hat die SPD hier nichts gemerkt«, sagte Wadephul.

Auch bei der Wahlparty der Grünen herrschte nach der ersten Hochrechnung Jubelstimmung. »Das erste Zeichen ist schon mal großartig«, sagte die Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags, Aminata Touré. »Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die AfD aus dem Landtag wieder rausfliegt, wäre es das erste Parlament, in dem sie wieder rausfliegt«, sagte die Grüne. Die AfD könnte nach ersten Hochrechnungen nicht im Landtag vertreten sein. »Wir können krass stolz auf uns sein«, sagte Touré über ihre Partei.

Grüne drängen auf Zweierkoalition Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) warb für eine schwarz-grüne Landesregierung. »Ich glaube, das wäre eine Erfolgsgeschichte«, sagte Habeck am Sonntag in der ARD. Schleswig-Holstein entwickle sich gerade in Richtung Progressivität. Seiner Meinung nach wäre ein Bündnis aus einer wertkonservativen CDU mit den progressiven Grünen gut. Habeck sagte, Ministerpräsident Günther als Wahlsieger sei seiner Meinung nach auch »schlau genug«, um zu sagen, wenn zwei bei der Wahl gewonnen haben, sollten sie zusammen eine Koalition bilden.

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sagte im ZDF, sie sei »verdammt stolz, wirklich glücklich« über das Ergebnis der Grünen in Schleswig-Holstein. Lang sagte, es habe eine große Zufriedenheit mit dem bestehenden Regierungsbündnis gegeben. Lang sprach sich ebenfalls für ein schwarz-grünes Bündnis aus. »Natürlich stehen wir für Regierungsbildungen zur Verfügung.« Der Ball liege aber bei Günther.

SPD ist in Schleswig-Holstein »unter die Räder gekommen« Bei der SPD ist die Stimmung nicht ganz so gut. Die Partei liegt nach ersten Hochrechnungen mit etwa 16 Prozent hinter den Grünen. Es ist das historisch schlechteste Ergebnis für die Partei in Schleswig-Holstein. SPD-Politiker Ralf Stegner sagte, es sei schwer, einen populären Ministerpräsidenten wie Günther zu schlagen. Der SPD-Kandidat Thomas Losse-Müller war im Land wenig bekannt gewesen. »Das kann man nicht schönreden«, sagte Stegner. Man müsse sich nun in der Opposition profilieren, »dass wir nicht verschwinden von der Bildfläche.« Es sei klar gewesen, dass es schwer werden würde gegen den beliebtesten Ministerpräsidenten Deutschlands in den Wahlkampf zu gehen, erklärte SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller. Er sei stolz darauf, wie seine Partei in diesen Wahlkampf gegangen sei. Leider habe man sich nicht durchsetzen können.

Angesichts des klaren Siegs der CDU räumte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert eine Niederlage ein. Es sei »kein schöner Wahlabend« für die Sozialdemokraten, sagte Kühnert im ZDF. Er sehe aber keinen bundespolitischen Trend. Die Partei werde sich nun »den Mund abputzen« und sich auf die Landtagswahl in einer Woche im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen konzentrieren. Kühnert sah einen Grund für das schlechte Abschneiden in der Tendenz, dass beliebte Amtsinhaber bei Wahlen gestärkt werden. Für den CDU-Ministerpräsidenten Günther habe es als Person viel Rückhalt in der Bevölkerung gegeben – und viele Menschen in Schleswig-Holstein hätten wahrscheinlich auch »strategisch gewählt«. Die SPD müsse aber durchaus ihre Lehren aus dem Wahlergebnis für vergleichbare Situationen in der Zukunft ziehen.

»Es ist ohne Zweifel ein ganz bitteres Ergebnis für die SPD heute Abend«, sagte die SPD-Chefin Saskia Esken in der ARD. FDP will mitregieren Die FDP bietet sich auch mit sieben Prozent für eine Regierung mit der CDU an. FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz erklärte, er biete Günther »das an, was er die vergangenen Jahre so geschätzt hat«. Zur Bedeutung der Prognosen für die Bundespolitik sagte Buchholz: »Man sollte die Dinge, die in den Ländern eine Rolle spielen, nicht überinterpretieren.« Die gute Nachricht des Abends sei, dass die AfD dem Landtag voraussichtlich nicht mehr angehören werde, sagte FDP-Chef Christian Lindner. Er gratulierte dem Wahlsieger und sagte, es habe keine Landtagswahl stattgefunden, sondern eine »Günther-Wahl«.

Auch FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki wirbt für ein Bündnis seiner Partei mit der CDU. »Wenn man Schleswig-Holstein auf einem fortschrittlichen Kurs halten will, dann geht das nur mit uns und der Union«, sagte Kubicki. Die FDP habe allerdings ein »nur durchschnittliches Ergebnis« erzielen können, räumte Kubicki ein. Das Wichtigste sei für ihn jedoch: »Es gibt eine Mehrheit von CDU und Liberalen.« Allerdings sei es jetzt Sache der CDU, über ihren Bündnispartner zu entscheiden.