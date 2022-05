Bei den vergangenen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein hatte die SPD die Direktmandate in der Landeshauptstadt Kiel sicher. In diesem Jahr gehen die Wahlkreise Kiel-Nord und Kiel-West dagegen an die Grünen. In Kiel-Nord holte Grünen-Kandidat Lasse Petersdotter 32,4 Prozent der Erststimmen. In Kiel-West bekam Anna Langsch 31,8 Prozent der Erststimmen.