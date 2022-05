Dem Landtag in Kiel gehört künftig eine Partei weniger an: Die AfD verfehlt mit 4,4 Prozent den Wiedereinzug in das Parlament – damit scheidet die Partei erstmals aus einem Landtag aus. 2017 hatte sie noch bei 5,9 Prozent gelegen. Auch die Linke scheitert mit 1,7 Prozent wie schon 2017 an der Fünfprozenthürde (-2,1 Prozentpunkte).