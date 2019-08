Wahl-O-Mat 2019 Wen Sie in Sachsen wählen wollen

Hat Sachsens früherer Ministerpräsident Kurt Biedenkopf mit seiner Einschätzung recht? Der CDU-Politiker sagte angesichts des Aufstiegs der AfD in seinem Bundesland bereits 2017, er sorge sich "um sein Lebenswerk". Schuld daran gab er dem damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. Und auch unter dessen Nachfolger Michael Kretschmer, seit 2017 im Amt, sah es lange Zeit so aus, als könnte auch er den Aufstieg der AfD zur stärksten Partei nicht verhindern.

Doch kurz vor der Landtagswahl am Sonntag hat Kretschmers CDU in den Umfragewerten wieder einen leichten Anstieg verzeichnen können. Im jüngsten SPON-Wahltrend von dieser Woche liegt sie bei 29 Prozent. Die AfD kam, nachdem sie in dem Trend zwischenzeitlich die Umfragen anführte, zuletzt "nur" noch auf 25 Prozent - die SPD liegt mit unter neun Prozent auch noch hinter Linken und Grünen.

Im Vergleich zur Landtagswahl 2014 wäre solch ein Ergebnis also nicht nur für die Christdemokraten ein herber Rückschlag. Damals kamen sie noch auf fast 40 Prozent, die SPD - im Osten traditionell schwach - war klar zweistellig, die AfD blieb unter zehn Prozent.

Diese Kräfteverschiebungen bedrohen auch den Fortbestand der, sofern man das zumindest nach der Landtagswahl 2014 noch sagen konnte, Großen Koalition in Sachsen. Über mögliche Bündnisse für eine neue Landesregierung gibt es daher wilde Spekulationen.

Ein Kenia-Bündnis aus CDU, Grünen und SPD ist im Gespräch. Da das Verhältnis zwischen Grünen und Konservativen in dem Bundesland aber deutlich schlechter ist als etwa in Baden-Württemberg , wird selbst innerhalb der CDU verstärkt über eine Minderheitsregierung nachgedacht.

Denn selbst für andere Dreierbündnisse - Rot-Rot-Grün oder Jamaika - könnte es knapp werden. Eine Koalition mit der AfD hat Ministerpräsident Kretschmer bereits früh ausgeschlossen.

"Der AfD darf man keine Verantwortung für dieses Land übertragen", sagte Kretschmer nun erneut im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist eine Partei, die immer weiter in den Rechtsextremismus abrutscht." Der sächsische AfD-Landeschef Jörg Urban bekräftigte jedoch das Ziel zu regieren. In Kommunalparlamenten arbeiteten andere Parteien bereits mit der AfD zusammen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte vor der Wahl vor einer Spaltung des Landes. Er wünsche sich Wahlen als Momente, "in denen wir als Land zusammenkommen", sagte er bei der Eröffnung des Bürgerfestes in Schloss Bellevue. Leidenschaft und der Streit um die Zukunft gehörten dazu. "Aber eins sage ich ganz deutlich: Treibt unser Land nicht auseinander!"

Etwa 3,3 Millionen Menschen sind zur Landtagswahl aufgerufen. Insgesamt treten 19 Parteien an. Migration, Klimaschutz, Rente: Themen, die auch auf Bundesebene diskutiert werden, bestimmen den laufenden Wahlkampf - aber auch Fragen zu Bildung und Sicherheit.

Klicken Sie sich durch 38 Thesen

Mit dem Wahl-O-Mat des SPIEGEL sowie der Bundeszentrale und sächsischen Landeszentrale für politische Bildung können Sie testen, welche der Parteien am ehesten Ihre politischen Ansichten vertritt.

Wann soll Sachsen raus aus der Braunkohle? Braucht das Land eine eigene Grenzpolizei? Sollte der Verfassungsschutz aufgelöst werden? Sind schärfere Regeln für Asylbewerber nötig? Und was ist mit den Kita-Gebühren? Zu insgesamt 38 Thesen können Sie sich positionieren, per Klick können Sie zustimmen, ablehnen oder passen. Am Ende können Sie Antworten auch noch gewichten, wenn Ihnen eine Frage besonders wichtig ist. Dann zeigt der Wahl-O-Mat, welche Parteien Ihrer Position am nächsten stehen.

Machen Sie den Test und vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien:

