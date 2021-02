Wahl-O-Mat 2021 Wen Sie in Rheinland-Pfalz wählen wollen

Wer regiert künftig in Mainz? In Rheinland-Pfalz sind etwa 3,1 Millionen Bürger zur Landtagswahl am 14. März aufgerufen. Der Wahl-O-Mat sagt Ihnen, welche Partei am ehesten Ihre Ansichten vertritt.