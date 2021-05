Wahl-O-Mat 2021 Wen Sie in Sachsen-Anhalt wählen wollen

Wer regiert künftig in Magdeburg? Am 6. Juni wählen die Menschen in Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Mit dem Wahl-O-Mat können Sie überprüfen, welche Parteien Ihren Positionen am nächsten stehen.