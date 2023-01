In jüngsten Umfragen überholte die CDU von Herausforderer Kai Wegner Grüne und SPD. Eine CDU-geführte Regierung in Berlin bleibt dennoch ungewiss: Den Christdemokraten mangelt es an Koalitionsoptionen. Denkbar wäre zwar eine Koalition mit SPD und FDP, doch die kommt über die knappe Mehrheit des derzeitigen rot-grün-roten Regierungsbündnisses wohl kaum hinaus. Zudem haben die Berliner Grünen, angeführt von Umweltsenatorin Bettina Jarasch, möglicherweise auch Chancen auf Platz eins – ihnen schwebt dann wohl eher keine Koalition mit der CDU vor.