Bremen wird derzeit von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei regiert. Bürgermeister Andreas Bovenschulte tritt für die SPD erstmals als Spitzenkandidat an, im August 2019 hatte er das Amt des Regierungschefs übernommen – nach den Koalitionsverhandlungen und dem Rückzug seines Vorgängers Carsten Sieling.

Kopf an Kopf in Bremen

Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts Infratest dimap für den Bremer »Weser Kurier« liefern sich SPD und CDU aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bovenschultes SPD kommt in der Befragung aus dem März auf 28 Prozent, die CDU um Spitzenkandidat Frank Imhoff auf 27 Prozent. Die Grünen liegen in der Infratest-Umfrage bei 19 Prozent, die Linke kommt auf acht Prozent. Die FDP muss mit aktuell vier Prozent um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen.