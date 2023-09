Der Wahl-O-Mat hat insgesamt 38 Thesen aufgestellt, zu denen Sie sich positionieren können. Stimmen Sie per Klick zu, lehnen die These ab oder passen Sie. Am Ende können Sie Antworten zudem gewichten, wenn Ihnen ein Thema besonders wichtig ist. Dann zeigt der Wahl-O-Mat, welche Parteien Ihren Positionen am nächsten stehen.

Machen Sie den Test und vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien.