14 Parteien im Wahl-O-Mat

Rund 7,9 Millionen Menschen sind in Niedersachsen wahlberechtigt. Sie können am 9. Oktober zwischen 23 Parteien wählen, die zur Wahl zugelassen wurden. Von den 23 Parteien gehen 14 mit einer Landesliste an den Start, die restlichen neun stellen lediglich einen Direktkandidaten auf. Alle der 14 Parteien haben die Fragen für den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) und der Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen beantwortet. Mit dem Generator können Sie testen, welche Partei am ehesten Ihre politischen Ansichten vertritt.