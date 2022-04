Seit Ende Oktober 2021 ist Hendrik Wüst (CDU) nach Armin Laschets Rückzug Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Doch ob er mehr als sieben Monate in der Düsseldorfer Staatskanzlei bleibt, ist ungewiss. In Umfragen zur Landtagswahl am 15. Mai liegen CDU und SPD eng beieinander, SPD-Landesparteichef Thomas Kutschaty könnte Wüst als Regierungschef ablösen.