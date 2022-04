Und doch findet Steinmetz' Anliegen Gehör im Parlament. An Donnerstagabend stand die Absenkung des aktiven Wahlrechts auf 16 Jahre auf der Tagesordnung der sogenannten Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit. Die soll in erster Linie dafür sorgen, dass der übergroße Bundestag in der nächsten Wahlperiode wieder etwas schrumpft. Aber die Abgeordneten und Sachverständigen wollen sich auch mit der Frage befassen, wann junge Menschen in Deutschland zum ersten Mal wählen dürfen.

Das Ampelbündnis ist dafür, das Wahlalter für die Bundestagswahl auf 16 herabzusetzen, so wie es auch schon in einigen Bundesländern für Landtags- oder Kommunalwahlen gilt oder angepeilt wird . Das Vorhaben steht im Koalitionsvertrag. Die Linke unterstützt den Plan, Union und AfD sind dagegen. Ohne die Stimmen der Union aber kommt die Koalition nicht auf die Zweidrittelmehrheit, die sie für die notwendige Grundgesetzänderung bräuchte.

Vor mehr als 50 Jahren wurde das Wahlalter für Bundestagswahlen schon einmal abgesenkt – damals von 21 auf 18 Jahre. Nach einer langjährigen Debatte wurde das Grundgesetz in diesem Punkt schließlich 1970 geändert. Ein Argument des Rechtsausschusses des Bundestages damals war, dass 18- bis 21-jährige »heute weithin verantwortlich im Arbeits- und Berufsleben stehen«. Und dass das politische Interesse in der Altersgruppe gegeben sei. Bei der Bundestagswahl 1972 durften 18- bis 20-Jährige schließlich erstmals mitwählen.

Aber woran macht man Reife eigentlich fest, wie bewertet man politische Entscheidungsfähigkeit? Darauf fand sich in der Kommission am Donnerstag keine eindeutige Antwort, die Sachverständigen waren sich uneinig. Jugendforscher Klaus Hurrelmann, selbst nicht Teil der Kommission, sagt dazu, dass Jugendliche heute früher erwachsen seien als vor einigen Generationen – und damit auch früher in der Lage, politische Entscheidungen zu treffen. Die Pubertät beginne durchschnittlich mit zwölf Jahren, dementsprechend trete auch das Erwachsenenalter früher ein. »Wir haben viele Indikatoren dafür, dass es heute ab zwölf, 13, auf jeden Fall ab 14 Jahren im Durchschnitt für junge Frauen und Männer möglich ist, intellektuell einzuschätzen, worum es bei einer Wahl geht«, so Hurrelmann.

In Österreich dürfen 16-Jährige schon wählen

Österreich hat das Wahlalter bereits 2007 von der Geschäftsfähigkeit abgekoppelt und auf 16 Jahre abgesenkt, als erstes Land in der Europäischen Union. Auch in Malta können Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Die Wiener Politikwissenschaftlerin Sylvia Kritzinger findet diesen Weg richtig. 18 sei ein schlechtes Alter, um erstmals an Wahlen teilzunehmen, sagt Kritzinger. »Im Leben eines jungen Menschen spielt sich mit 18 relativ viel anderes ab«, man beende etwa die Schule, Berufsausbildung oder ziehe aus dem Elternhaus aus. Mit 16 oder 17, so die Politikwissenschaftlerin, seien junge Menschen noch in ein Umfeld »eingebettet«, dementsprechend könnte man sie über Schule und Familie über Wahlen informieren und sie animieren, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Kritzinger betont, Umfragen in Österreich hätten gezeigt, dass bei der ersten Wahl nach der Reform 2008 die Wahlbeteiligung bei 16- bis 17-Jährigen höher gewesen sei als bei 18- bis 20-Jährigen. Das habe sich mittlerweile allerdings angenähert. Zudem habe sich in ersten Studien gezeigt, dass das Wahlalter ab 16 dafür sorge, dass die Wahlbeteiligung auch langfristig steige – denn, so die These, wer früh an seiner ersten Wahl teilnehme, entwickele einen langfristigen Wahlhabitus. Alles in allem, stellt Kritzinger fest, sei die Reform positiv gewesen.

Aktivist Linus Steinmetz ist »kritisch optimistisch«, wenn sich nun auch die deutsche Politik intensiv mit dem Wählen ab 16 befasst. »Wenn sich das Wahlalter ändern würde, wäre ich in Ekstase«, sagt er. Dass sich das Hochgefühl rasch einstellt, ist allerdings nicht zu erwarten. Derzeit ist die notwendige Mehrheit im Bundestag für die Absenkung nicht absehbar.