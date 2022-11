Eigentlich sollten Wahlen in Deutschland geheim sein und gleich und frei. Und um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Und so war es in weiten Teilen Deutschlands im September 2021 auch. Aber nicht in Berlin: Dort fehlten Stimmzettel und Wahlkabinen, Wählerinnen und Wähler mussten teils stundenlang vor den Wahllokalen Schlange stehen, manche gaben ihre Stimmen weit nach 18 Uhr ab, sogar Minderjährige konnten mit abstimmen.

Heute entscheidet der Berliner Landesverfassungsgerichtshof darüber, ob und wenn ja, wie die Wahlen in Berlin wiederholt werden müssen. Bei einer ersten Anhörung zu den Wahlpannen im Jahr 2021 hatte das Gericht von »teilweise chaotischen« Zuständen gesprochen und für eine vollständige Wiederholung der Wahl plädiert.

In dieser Folge von SPIEGEL Daily geht es darum, wie es überhaupt zu den Pannen gekommen ist und welche Folgen das Wahlchaos nun haben wird. Wir hören von einer Wahlhelferin, die heute über das Chaos sagt: »Wenn Leute gehen, weil es keine Stimmzettel gibt und auf ihr – wie ich es empfinde – heiliges Grundrecht zu wählen verzichten, dann bricht mir das wirklich das Herz.«

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .