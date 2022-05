Im Saarland gescheitert, in Schleswig-Holstein verloren, in Nordrhein-Westfalen mehr als halbiert: Seit die FDP im Bund mitregiert, geht es in den Ländern mit ihr bergab. Zum Teil lag es an der jeweiligen Landespolitik, in NRW zum Beispiel an der FDP-Bildungsministerin und ihrem Zickzackkurs bei Corona. Doch wenn drei Landtagswahlen in Folge in die Hose gehen, läuft etwas grundsätzlich schief. Im Fall der FDP hat es mit ihrem Parteichef Christian Lindner zu tun und mit dem Regierungshandeln der FDP in Berlin, dass nicht zu den eigenen Grundüberzeugungen passt.