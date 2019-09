+++ Newsblog zu den Landtagswahlen +++ Wer regiert künftig in Dresden und Potsdam?

Liebe Leserinnen und Leser, der wochenlange Wahlkampf ist beendet, nun wird es ernst: Seit dem Morgen sind die Wahllokale in Brandenburg und Sachsen geöffnet. Rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte in Brandenburg und 3,3 Millionen in Sachsen sind aufgerufen, die jeweiligen Landesparlamente für die nächsten fünf Jahre neu zu wählen. In beiden Bundesländern wird mit erheblichen Veränderungen bei den Mehrheitsverhältnissen gerechnet. Die jüngsten Umfragen lassen auf deutliche Verluste bei SPD und CDU in beiden Ländern schließen, die AfD darf wohl mit deutlichen Zuwächsen rechnen. In Brandenburg und Sachsen stehen somit die bisherigen Regierungsbündnisse auf der Kippe. In Potsdam regiert bisher eine Koalition aus SPD und Linken um Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD ). Auch wenn die SPD zuletzt leicht in den Umfragen wieder im Aufwind war, wird es auf ein knappes Rennen um den ersten Platz mit der AfD hinauslaufen. In Sachsen steht die CDU mit Ministerpräsident Michael Kretschme r zwar deutlich vor der AfD, allerdings verloren die Konservativen auch dort insgesamt an Beliebtheit - zudem schwächelt der Koalitionspartner SPD. Sowohl Woidke als auch Kretschmer müssten sich bei einem einigermaßen erfolgreichen Abend wohl nach einem dritten Koalitionspartner umsehen. Wir halten Sie über alle aktuellen Entwicklungen bis in die Nacht hier auf dem Laufenden. 9/1/19 12:55 PM Die Kollegen und Kolleginnen von den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" ermuntern die Bürger in Brandenburg, doch lieber jetzt noch wählen zu gehen - später drohen teilweise Unwetter (vielleicht in mancher Partei auch ein Donnerwetter). https://twitter.com/PNN_de/status/1168142663230590978 9/1/19 12:52 PM In Sachsen hat die CDU ihr Umfrageergebnis zuletzt stabilisiert und lag in er Woche vorm Wahltag vier Prozentpunkte vor der AfD. Mehr dazu finden Sie hier . 9/1/19 12:51 PM Umfragen zufolge kann die AfD sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen mit großen Gewinnen rechnen. Wenige Tage vor den Wahlen konnten die Parteien beider Ministerpräsidenten einen leichten Aufwind verzeichnen. In Brandenburg lag die SPD jüngsten Umfragen zufolge wieder mit der AfD gleichauf – erstmals seit Mitte Juni. 9/1/19 12:36 PM 3,3 Millionen Wahlberechtigte sind in Sachsen zur Stimmabgabe aufgerufen. Und das Interesse ist groß. Bis zum Mittag zeichnete sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei den jüngsten Wahlen 2014. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, hatten bis um 12 Uhr landesweit 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der vorigen Landtagswahl vor fünf Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt nur 14,9 Prozent. In Dresden hatten nach Angaben der Stadt bis 12 Uhr bereits 53,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zum gleichen Zeitpunkt vor fünf Jahren lag der Wert in der Landeshauptstadt lediglich bei 28,8 Prozent. Auch in Leipzig hat am frühen Vormittag etwa jeder zweite seine Stimme abgegeben. In Chemnitz hat sich die Wahlbeteiligung fast verdoppelt. Die Stadtverwaltung meldete eine Wahlbeteiligung von rund 30 Prozent. "Bei der vorangegangenen Wahl waren es zu diesem Zeitpunkt nur 17 Prozent", teilte die Stadt mit. Robert Michael/dpa In Dresden hatte bis Mittag bereits jeder zweite seine Stimme abgegeben Show more Tickaroo Liveblog Software