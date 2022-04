Plakate für die Landtagswahl: »Am Morgen des 16. Mai müssen auch Sie wieder in den Spiegel schauen«

Drei Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen überziehen sich CDU und SPD in einem Briefwechsel mit teils heftigen Vorwürfen und Anschuldigungen. Es geht um den Krieg in der Ukraine, um Deutschlands Russlandpolitik, aber auch um den Umgang mit der Pandemie und das Krisenmanagement der NRW-Landesregierung während der Flut.

Die Schreiben liegen dem SPIEGEL vor. Die gegenseitigen Angriffe sind die Vorboten eines Wahlkampfes, der schmutzig werden könnte. Am Freitag verschickte der Fraktionschef der CDU im NRW-Landtag, Bodo Löttgen, ein Schreiben an Thomas Kutschaty, den SPD-Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten für die Landtagswahl am 15. Mai. Der Betreff des Schreibens: »Ihre Positionierung zur Russland-Affäre der SPD«.

Zwölf Fragen für Kutschaty In Löttgens Brief ist von »der engen Verbandelung führender deutscher Politiker mit Putins Regime« die Rede, konkret nennt er den SPD-Altkanzler und Gaslobbyisten Gerhard Schröder und Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Löttgen fordert Kutschaty auf, zwölf Fragen zu beantworten – mit Frist bis zum 26. April. Kutschaty solle sagen, ob er »alle Vereinbarungen zwischen Gazprom und der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern zur sogenannten ›Klima-Stiftung‹« kenne. Löttgen fragt Kutschaty auch, ob er sich bei Bundeskanzler Scholz dafür eingesetzt habe, der Ukraine »die erbetene Unterstützung« zukommen zu lassen. Weiter möchte der CDU-Politiker wissen, ob es »Verbindungen« zwischen der NRW-SPD und dem »russischen Regime« gebe oder ob die Landespartei »Spenden von Gazprom« erhalten habe.

Kutschaty wird gefragt, ob er sich mit dem russischen Impfstoff Sputnik V habe impfen lassen. Oder ob er das »bei der nächsten anstehenden Auffrischungsimpfung« tun werde. Ihm, Kutschaty, sei »sicherlich daran gelegen, zu diesen drängenden Fragen rasch Transparenz« zu schaffen, schreibt Löttgen zum Schluss. »Für Ihre Mühen im Voraus recht herzlichen Dank.« »Infame Schumtzkampagne« Am Sonntag hat Kutschaty eine siebenseitige Antwort auf das Schreiben des CDU-Fraktionsvorsitzenden geliefert. Der Brief Löttgens sei Teil einer »Schmutzkampagne«, die Kutschaty als »infam« bezeichnet. Der SPD-Spitzenkandidat geht im Einzelnen nicht auf die Fragen des CDU-Politikers zum Krieg in der Ukraine ein. Kutschaty schreibt stattdessen, dass es wichtig sei, dass »eine große Mehrheit aus allen demokratischen Parteien« die Bundesregierung dabei unterstütze, ihre Ziele zu erreichen. Und: »Ich hoffe, wir sind uns darin einig, dass Wahlkampf mit Krieg unanständig wäre.«

Danach teilt der SPD-Politiker selbst aus: »In Nordrhein-Westfalen hat es in den vergangenen Jahren keine demokratische Partei gegeben, die so russlandfreundlich war wie die NRW-CDU«. 2015 habe der damalige Landeschef Armin Laschet die russischen Luftangriffe in Syrien verteidigt. Löttgen solle seinerseits sagen, ob dieser Kurs der CDU nun aufgearbeitet werde. SPD verweist auf die Mallorca-Affäre Kutschaty schreibt außerdem über »den schlechten Zustand unserer Schulen« und erhebt Vorwürfe im Hinblick auf das Krisenmanagement der schwarz-gelben Landesregierung im Kontext der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Juli, bei der in NRW 49 Menschen ums Leben kamen.

Während der Flut seien »die zuständigen Ministerinnen nach Mallorca« geflogen. Er bezieht sich auf die Affäre um die frühere NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU), die im vergangenen Juli wenige Tage nach der Katastrophe zusammen mit weiteren Kabinettsmitgliedern einen Geburtstag auf der Urlaubsinsel gefeiert hatte. Heinen-Esser ist deswegen kürzlich zurückgetreten. Die Hilfe für die Flutopfer, die die Landesregierung versprochen habe, sei »bis heute noch nicht überall angekommen«, schreibt Kutschaty weiter. Und in der Coronapandemie seien CDU-Parlamentarier »aufgrund obszöner Maskendeals unter Korruptionsverdacht« geraten.