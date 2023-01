Die AfD im Bundestag will der von der Ampelkoalition geplanten Wahlrechtsreform zustimmen. Die Pläne entsprechen nach Angaben des für das Thema zuständigen Abgeordneten Albrecht Glaser Vorschlägen, die von der AfD früher schon einmal vorgelegt wurden. Er warf der Ampel in Berlin ein »Totalplagiat« vor. Tatsächlich hatte die AfD in der Vergangenheit aber auch ein anderes Modell vorgeschlagen, etwa mit mehreren Zweitstimmen.