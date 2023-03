Zum Autor

Christian Hesse, Jahrgang 1960, promovierte an der Harvard Universität und lehrte an der Universität Berkeley (beide USA). Seit 1991 ist er Professor für Mathematische Statistik an der Universität Stuttgart. Er beriet die US-Regierung in daten-analytischen Fragen und das Bundesverfassungsgericht bei dessen 2012er Wahlrechtsurteil. Hesse ist parteilos.