Mein Bruder Manfred trifft sich nach der Arbeit gern mit Freunden im "Grill 30". Das ist ein kleiner Imbiss mit winziger Terrasse im Kasseler Stadtteil Forstfeld. Der Stadtteil, in dem auch ich geboren wurde. Der Stadtteil, in dem Stephan Ernst, der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke, lebte.

Viele der Jungs vom Grill kennen Stephan Ernst. Vom Einkaufen im Edeka. Oder man sah ihn beim Bäcker nebenan. Schon der Mord an Lübcke wurde oft diskutiert, die Betroffenheit nun, nachdem klar ist, dass einer aus der Nachbarschaft nicht nur ein möglicher Mörder, sondern auch nachgewiesenermaßen ein ausgewiesener Neonazi ist, ist noch deutlich höher.

Als der Kasseler Halit Yozgat im April 2006 vom "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) in seinem Internetcafé hingerichtet wurde, war das in der Runde kein Thema dieser Dimension. Was auch daran lag, dass anfangs ja nicht klar war, dass es die Tat von Neonazis war.

Und als es dann herauskam, da war das ganze beinahe ein Thema wie manch anderes. Der NSU als Terrororganisation - mit Abscheu zur Kenntnis genommen wie überall, aber der Prozess fand eben weit weg in München statt, dauerte unendlich lange - und den NSU nahmen die meisten im Lande nicht als Symptom eines wabernden, weit verbreiteten rechtsextremen Terrors wahr.

Journalisten lernen eines schnell im Job: Je mehr sich die Ereignisse dem Lebensradius des Lesers oder Betrachters nähern, um so mehr steigt die Betroffenheit und die Emotionalität.

Kassels braune Vergangenheit

Im Fall des Mordes an Walter Lübcke hat dieses Phänomen mindestens eine ganze Stadt, wohl eher noch eine ganze Region erreicht. Und je mehr in den Berichterstattungen deutlich wurde, dass Stephan Ernst eben nicht der einzige aktive Neonazi in der Stadt und der Region ist, umso mehr Unbehagen bereitet diese Erkenntnis auch jenen, die vorher die Existenz von Neonazi-Organisationen eher als ein Phänomen der neuen Bundesländer betrachtet haben. In der eigenen Heimat? Niemals!

Nicht Unbehagen, sondern regelrechtes Unwohlsein verursachen die Ereignisse bei denen, die sich mit der Geschichte Kassels beschäftigt haben. Kassel, die Hauptstadt des NSDAP-Gaus Kurhessen im Dritten Reich. Jene Stadt, in der die Nazis bereits am 7. November 1938 die Reichspogromnacht probten. Man wollte sehen, wie die Bevölkerung auf die massiven und radikalen Übergriffe der Nazis auf Juden reagierte. Aus Sicht der Machthaber verlief alles prima. Der Testfall fürs Reich war gelungen - am 9. November dann wurde es überall im Lande ernst.

Stephan Ernst war lange Zeit mit seinen Neonazi-Kumpanen Stammgast in der Kneipe "Stadt Stockholm" in der Kasseler Innenstadt. Schon vor der Zerstörung Kassels im Krieg gab es an fast derselben Stelle eine Gaststätte gleichen Namens. Anfang der Dreißigerjahre war sie Treffpunkt von Arbeiterorganisationen und Kommunisten. Bis den Nazis einfiel, dort auch einmal eine Kundgebung zu veranstalten. Was als Provokation empfunden wurde. Bei den anschließenden Straßenschlachten gab es Verletzte und einen Toten.

Dem Neonazi-Terror offensiv begegnen

Kaum anzunehmen, dass Stephan Ernst und seine Gesinnungsgenossen diese Geschichte kannten, wenn sie sich im "Stadt Stockholm" trafen. Aber beim Bewerten der heutigen Ereignisse und im Rückbesinnen auf jene Zeiten wird die vermutliche zufällige Parallelität doch zu einem mulmigen Gefühl.

Das, was in den vergangenen Wochen passiert ist und enthüllt wurde, verbunden mit dem Rückblick in das dunkle Nazi-Kapitel der Stadt - ja, es hat etwas gemacht mit den Menschen, die hier leben.

Dass das Böse in unverdächtiger Nachbarschaft verborgen sein kann - es erzeugt kein generelles Misstrauen, aber eine ungemein gestiegene Sensibilität. Und den auch öffentlich spür- und sichtbaren Wunsch, dem Neonazi-Terror offensiv zu begegnen.

In diesen Tagen gehen die Menschen in Kassel gegen den rechtsextremen Terror und gegen den Hass auf die Straße. Diese Demonstrationen der Gegenwehr sind deshalb wohltuend, weil sie garantiert kein kurzes Leben haben werden. Eine Stadt ist wach geworden, durchgeschüttelt regelrecht. Und die, die sich wehren, zu Wort melden, auf die Straße gehen, sie hoffen, dass diese neu empfundene Sensibilität nicht an den Grenzen der eigenen Region haltmachen möge.

Im "Grill 30" in meinem Stadtteil Forstfeld haben sie neulich auch wieder diskutiert. "Hoffentlich kommt der nie wieder raus", sagt einer über Stephan Ernst. Mit Neonazis hat in der Runde keiner etwas im Sinn.

Das wird schon immer so gewesen sein. Aber jetzt sagt man es endlich auch.