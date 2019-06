Mordfall Lübcke Seehofer räumt Nachholbedarf im Kampf gegen rechts ein

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht Verbesserungsbedarf bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland. Schon unter seinen Vorgängern sei in diesem Bereich vieles besser geworden. "Aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan wurde", sagte Seehofer am Mittwochabend im Gespräch mit der ARD.

Er wies darauf hin, dass es etwa 24.000 bis 25.000 Rechtsextremisten in Deutschland gebe. Die Hälfte sei definitiv gewaltbereit. "Und 12.000 gewaltbereite Menschen so zu überwachen, dass alles vermieden wird, ist kaum möglich", sagte er. Trotzdem müssten die Behörden überlegen: "Was können wir weiter verbessern, um solche schrecklichen, grausamen Dinge zu verhindern?"

Dazu zählt aus Seehofers Sicht unter anderem die Prävention: Er rief Politiker, aber auch die Bevölkerung auf, "Zivilcourage zu zeigen, Haltung zu zeigen und sich ganz klar und unmissverständlich von Hass, von Antisemitismus, von Ausländerhass zu distanzieren". Diese Haltung müsse "ein breiter gesellschaftlicher Konsens" sein.

"Aber das Menschenmögliche müssen wir machen"

Man könne keine absolute Sicherheit versprechen, sagte Seehofer. Die Gefährdungslage sei hoch. Dies bedeute, dass "immer mit einem Anschlag" zu rechnen sei. "Aber das Menschenmögliche müssen wir machen." Dazu zähle auch eine bessere Ausstattung der Polizei, aber auch die Prüfung, welche Organisationen verboten werden könnten.

Seehofer bekräftigte, bei der Aufklärung des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke müsse sorgfältig geprüft werden, ob der mutmaßliche Täter allein gehandelt habe oder ob es Mitwisser oder Mittäter gebe. "Oder gibt es sogar - das wäre das schlimmste - ein Netzwerk? Das müssen jetzt die Ermittlungen ergeben." Seehofer sprach sich dafür aus, die beim hessischen Verfassungsschutz unter Verschluss liegenden Akten zu den NSU-Morden freizugeben. "Wenn es dafür eine rechtliche Möglichkeit gibt, bin ich dafür, dass wir auch diese Dinge offenlegen."

Mehr zum Thema Rekonstruktion der Bürgerversammlung in Kassel Ein Satz - und der Hass danach

Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic forderte die Einrichtung einer eigenen Arbeitsgruppe. "Es ist erforderlich, dass Innenminister Seehofer im Fall Lübcke eine Task Force in seinem Ministerium einrichtet", sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion der "Rheinischen Post". Diese müsse auch mit Expertise von außen untersuchen, ob die Tat Bezüge zu rechtsextremen Strukturen und zum NSU aufweise.

"Wir können nicht warten, bis der Verfassungsschutz umgebaut ist und seine Defizite bei der Beobachtung und Analyse der rechtsextremistischen Szene behoben hat", sagte Mihalic. "Wir brauchen jetzt eine schnelle und effiziente Aufklärung, auch um die vielen Kommunalpolitiker zu schützen, die bedroht werden."

Video: Merkel fordert klare Abgrenzung vom Rechtsextremismus

Video Clemens Bilan/EPA-EFE/REX

Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war Anfang Juni aus nächster Nähe erschossen worden. Der dringend Tatverdächtige hat ein Geständnis abgelegt. Er war in der Vergangenheit vom Verfassungsschutz als gewaltbereiter Rechtsextremist eingestuft worden.

Am Donnerstag findet im Bundestag eine Aktuelle Stunde zum Fall Lübcke und zu seinen Folgen statt. Außerdem stellt Seehofer den neuen Verfassungsschutzbericht vor, in dem es auch um rechtsextreme Umtriebe geht.